Симферополь, 15 декабря, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В Крыму за физлицами числится долг в 40 млн рублей за неуплаченный транспортный сбор. Налоговая инспекция угрожает судами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФНС Крыма.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«Всего по транспортному налогу за физическими лицами в настоящее время числится задолженность порядка 40 млн рублей, — сообщили в налоговой службе. — В целях её сокращения налоговыми органами Республики Крым началась работа по направлению требований об уплате налогов и сборов, которые дают возможность для добровольного погашения задолженности в течение восьми рабочих дней с даты их получения. По истечению сроков добровольного погашения долга налоговики направляют документы судебным приставам, которые осуществляют взыскание задолженности за счет имущества налогоплательщиков».

При этом, по данным ФНС, 14 крымчан — держатели крупных автопарков — должны уплатить транспортный сбор в сумме 1 млн рублей (каждый из них в среднем — около 70 тыс. рублей).

В целом в Крыму уровень оплаты транспортного сбора — более 80%, тогда как в среднем по России — 70%. «Это один из самых высоких показателей по стране», — отмечают в ФНС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму налог на транспорт за 2015 год уплатили 80% автолюбителей. Причём часть из них заплатили в последний день до начала начисления пинии (до 1 декабря), а некоторые крымчане к 1 декабря так и не получили извещения о необходимости уплатить сбор.

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