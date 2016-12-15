Калуга, 15 декабря, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Учащимися кадетских классов школ и учреждений среднего профессионального образования — будущие сотрудники ГИБДД, полиции, таможни, службы судебных приставов и моряки встретились сегодня, 15 декабря, в Калуге с губернатором области Анатолием Артамоновым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на встрече с губернатором ребят интересовали перспективы организации экскурсий в специализированные вузы военной и гражданской направленности, а также возможность прохождения практики по направлениям обучения.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На встрече с кадетами.

В ходе беседы Анатолий Артамонов поручил региональному министерству образования и науки рассмотреть возможность организации для кадетов специализированных летних смен в учреждениях отдыха и оздоровления, в том числе — за пределами области. Для будущих моряков, по его мнению, можно организовать практику в одной из морских школ Севастополя. «Для доставки ребят к месту отдыха и практики можно использовать возможности международного аэропорта «Калуга», — отметил глава региона.

Отвечая на вопрос школьников о перспективах организации в Калуге кадетского корпуса, Анатолий Артамонов отметил, что такая идея действительно есть: «Мы хотим открыть кадетский корпус в Грабцево. Но для того, чтобы его по-настоящему организовать, необходимо порядка одного миллиарда рублей. Думаю, что в будущем мы этот проект реализуем», — подчеркнул губернатор.

Подводя итог встречи, Анатолий Артамонов пожелал учащимся успехов в дальнейшей учебе и выразил надежду на то, что многие кадеты свяжут свою дальнейшую жизнь с родным краем. «Я рад, что вы выбрали именно это направление. Это хорошее решение. Вы являетесь элитой нашей огромной команды учащихся, и мы на вас надеемся», — заключил губернатор.

В этот же день школьники побывали на ознакомительной экскурсии в Калужском государственном университете им К.Э. Циолковского, а также в музейном комплексе — диораме «Великое стояние на Угре» в селе Дворцы Дзержинского района.

Напомним, в настоящее время в школах калужского региона действуют 49 кадетских классов, в которых обучаются более двух тысяч человек. Подобные группы созданы и в учреждениях среднего профессионального образования.