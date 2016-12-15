Вашингтон, 15 декабря, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Украина сможет достичь уровня развития европейских стран только через десятки лет. Об этом заявил глава недавней миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве Рон ван Руден, сообщает украинское издание «Сегодня».

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Отвечая на вопрос о том, когда экономика украинского государства сможет сравняться по уровню со странами ЕС, ван Руден отметил: «Для этого нужно целое поколение (25 лет)».

Напомним, представитель МВФ также призвал Россию и Украину урегулировать ситуацию с задолженностью Киева перед Москвой. Он отметил, что с этим вопросом увязано решение Фонда о предоставлении Украине очередного, четвертого по счету, валютного транша.

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