Страсбург, Франция, 15 декабря, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Отмена визового режима для Украины и Грузии одобрена решением Европарламента. Голосование состоялось в Страсбурге сегодня, 15 декабря, сообщает RT.

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Напомним, решение ЕП должен официально подтвердить Совет ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕП отложил рассмотрение вопроса о безвизовом режиме украинцам до 1 февраля: в этот день должно было состояться первое чтение. Информация была опубликована на сайте ЕП. Вопрос об отмене виз для граждан Грузии должен обсуждаться 18 января. Профильный комитет ЕП одобрил резолюцию о предоставлении безвизового режима ещё в сентябре.

Накануне, 14 декабря президент Европейского совета Дональд Туск заявил в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, что поможет в решении вопроса по безвизовому режиму для украинцев.