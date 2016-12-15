Ярославль, 15 декабря, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Сегодня, 15 декабря над легкоатлетическим манежем в Ярославле вновь появился купол. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Купол обрушился рано утром 8 ноября из-за скопившегося снега. Специальная комиссия решила его восстановить.

Yarregion.ru Купол манежа в Ярославле

«Мы завершили монтаж внешней оболочки купола, сегодня это можно видеть. Следующую неделю будем монтировать восстанавливать внутреннюю оболочку. Далее заведем мачту и будем восстанавливать прожектора под куполом. Укладываемся в контракт до конца декабря 2016 года», рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений Ярославля» Александр Черепанин.

Он так же отметил, что предстоит навести порядок на беговых дорожках, очистить их, а также протестировать спортивное оборудование. В середине января манеж может открыться для занятий.

«Мы получили заключение экспертизы о причинах. Это было стечение обстоятельств. Всю ночь шел обильный снег, утром поднялся сильный ветер, начался ледяной дождь. Это и привело к обрушению купола», — отметил Александр Черепанин.