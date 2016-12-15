Москва, 15 декабря, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Госдума на заседании 16 декабря обсудит в первом чтении законопроект о платном въезде в города, а также о парковках во дворах, сообщает ИА REGNUM. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. Документ определяет организацию дорожного движения не как составную часть деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, а как самостоятельный вид деятельности, устанавливает требования к организации дорожного движения, включая требования к обеспечению ее эффективности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная парковка

Платный въезд в города

Законопроект предусматривает, что временное ограничение движения транспортных средств может устанавливаться посредством взимания платы за движение по дорогам. Причем власти могут дифференцировать требования в отношении определенных видов (типов), категорий транспортных средств, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток.

По мнению экспертов, размер такой платы законодательно не ограничивается, что может повлечь скандалы, связанные с размером тарифов за проезд.

Парковки во дворах

Законопроект предусматривает требования к парковкам общего пользования. Так, следует из документа, размещение парковок (парковочных мест) на внутридворовых территориях осуществляется в соответствии с законодательством субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами. При этом прописано, что «размещение парковок должно осуществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения».

«Размер и способ оплаты за пользование платными парковками устанавливаются владельцами парковок», — говорится в законопроекте. Отметим, что сейчас размер платы законодательно никак не ограничивается.

На что указал профильный комитет

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении. При этом, по мнению комитета, «требуют доработки положения, касающиеся введения временных ограничений и прекращения движения транспортных средств на дорогах, а также взимания платы за движение по дорогам и пользование платными парковками».

Также депутаты полагают необходимым «отразить в законопроекте вопросы организации парковок общего пользования не только на территориях муниципальных образований и дорогах регионального значения, но и на федеральных дорогах (реестр парковок, определение их количества, емкости, контроль за использованием)».

Нормы, касающиеся введения запретов на размещение на дорогах сооружений и объектов, также требуют обсуждения, считает комитет. В уточнении нуждаются также нормы законопроекта, предусматривающие административную ответственность за несоблюдение требований в области организации дорожного движения.