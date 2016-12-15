Пекин, 15 декабря, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Сосуд с мясным супом, приготовленным более 2000 лет назад, был обнаружен во время археологических раскопок в центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 15 декабря Agencia EFE.

Couleur Суп

Суп, в котором находились говяжьи кости и другие ингредиенты, был обнаружен 12 декабря на месте археологических раскопок гробницы в районе Чэнъян недалеко от города Синьян.

Археологам еще предстоит определить точную датировку супа, также как и других находок, обнаруженных в гробнице, однако известно, что руины принадлежат древнему царству Чу, которое существовало в Китае в период 700 — 200 гг. до н. э.