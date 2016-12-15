Москва, 15 декабря, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Россия готова вместе с Евросоюзом работать над решением серьезных проблем, вместо того, чтобы против кого-либо «дружить». Об этом 15 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Но, конечно, вряд ли можно согласиться с идеей, что можно дружить против кого-то, если иметь в виду вот эти опасные выводы. Это, наверное, не тот подход, который отвечал бы нашим интересам», — отметил представитель Кремля.

Он назвал ряд задач, которые страны Евросоюза и РФ могли бы решать, сотрудничая. Это вызовы современности, противодействие терроризму и глобальному изменению климата.

Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в интервью The Wall Street Journal заявила о том, что Евросоюз в некоторых вопросах мог бы объединиться с Россией против инициатив новой администрации главы США Дональда Трампа. Она пояснила, что речь идет о заключении договоренностей по ядерной программе Ирана, урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, а также роли ООН.