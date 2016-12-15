Тамбов, 15 декабря, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил в отношении судьи из Тамбовской области уголовное дело о покушении на получение взятки в значительном размере. Как сообщает ИА REGNUM пресс-служба СКР, за 300 тысяч рублей судья Арбитражного суда хотел помочь представителям строительной фирмы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, судья в марте 2016 года вынес решение о взыскании со строительной фирмы 8 млн рублей в пользу другой компании. Однако уже через две недели судья предложил ответчику отсрочку взыскания. За соответствующее определение он попросил 200 тысяч рублей. Предприниматель согласился, и уже на следующий день документ был готов. Однако на встрече с бизнесменом судья сообщил, что заодно вынес решение об отказе в обеспечении иска. За дополнительный документ он попросил 100 тысяч рублей.

«При получении первоначально оговоренной суммы в размере 200 тысяч рублей судья был задержан сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочии судьи были прекращены. В сентябре 2016 года глава СКР обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой лишить подозреваемого неприкосновенности. Коллегия удовлетворила просьбу следователей.