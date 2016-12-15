Вашингтон, 15 декабря, 2016, 14:55 — ИА Регнум. В США издание Politico расторгло контракт с журналисткой Юлией Йоффе из-за ее оскорбительного комментария в адрес избранного президента США Дональда Трампа и его дочери Иванки, пишет The Forward.

Ockerdome.com Дональд Трамп с дочерью Иванкой

Скандал случился из-за сообщения Йоффе в Twitter. Комментируя новость The Hill о том, что у дочери Трампа появится собственный кабинет в Белом доме, журналистка написала, что избранный президент «либо спит со своей дочерью, либо уклоняется от законов о кумовстве».

Спустя некоторое время журналистка удалила свой твитт, написав, что должна была выражаться «более деликатно». Кроме того, новость о том, что Иванка якобы займет место первой леди в Белом доме позже опровергло и само издание The Hill.

В штабе Трампа заявили, что эта информация не соответствует действительности. В редакции Politico отметили, что такие инциденты с журналистами «очерняют нашу работу».

Напомним, в Белом доме обычно отводится кабинет для первой леди, рабочие места для других членов семьи не предусмотрены.