Ленинградская область, 15 декабря, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Медики Ленинградской области в 2016 году получили из разных источников 85 новых автомобилей «скорой помощи» и другого медицинского транспорта. Общая численность машин «скорой» в 47-м регионе составляет более 200 единиц, что соответствует установленным нормативам. При этом возраст всех машин — не более пяти лет. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Там отметили, что эти показатели достигнуты, в том числе, в ходе реализация проекта «Новая неотложная и скорая помощь». Он предусматривает обновление автопарка «скорых» в районах за счет привлечения внебюджетных источников финансирования и передачи функций транспортного обеспечения скорой и неотложной помощи на аутсорсинг коммерческим транспортным компаниям.

«По результатам конкурса заключены контракты на поставку 5 автомобилей скорой медицинской помощи в Волосовскую межрайонную больницу, 7 автомобилей — в Ломоносовскую межрайонную больницу имени И.Н.Юдченко и 19 автомобилей скорой медицинской помощи — в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу», — отметили в областном правительстве.

Кроме того, за счет областного бюджета в текущем году было куплено 26 автомобилей скорой помощи (на базе «Газель») для больниц региона. Еще 12 автомобилей санитарного транспорта (отечественного производства) было приобретено в рамках областной госпрограммы по развитию здравоохранения региона.

«На приобретение скорых было выделено 50 млн рублей, а на автомобили санитарного автотранспорта — 10 млн рублей», — уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Наконец, за счет федерального бюджета в Ленинградскую область было поставлено еще 16 автомобилей скорой медицинской помощи.

Напомним, после трагического ЧП в Ломоносовском районе, где ребенок умер в машине скорой помощи, губернатор Ленинградской области дал поручение Контрольно-ревизионному управлению проверить обеспеченность Ломоносовского района автомобилями скорой помощи и дать оценку состоянию дорог на территории района.