Москва, 15 декабря, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Законопроект об ужесточении наказания за «откаты» Госдума обсудит в первом чтении в весеннюю сессию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом заявил первый замглавы фракции Андрей Исаев («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

«Мы в целом одобрили законопроект, к нему есть замечания, авторы готовы дорабатывать. Мы полагаем, что он будет принят в первом чтении», — сказал Исаев, по итогам заседания координационного совета фракции.

«Суть проблемы заключается в том, что прямое хищение бюджетных средств имеет определенную ответственность — это установлено законом, а в данном случае деньги перестают быть бюджетными после того, как они перечислены на счет отдельной организации», — отметил парламентарий.

По его словам, «в этом случае речь не идет о хищении бюджетных средств, максимум о чем может идти речь — о коммерческом подкупе, что предполагается гораздо меньшую ответственность».

«Таким образом фактическое хищение, как считают авторы, бюджетных средств организованной группой лиц превращается в коммерческий подкуп одной организации, одного должностного лица. и для того, чтобы люди не избегали ответственности, предполагается введение соответствующего состава преступления», — пояснил депутат.

Ранее депутат Ирина Яровая («Единая Россия») заявила о необходимости максимальной ответственности за откаты в сфере государственных заказов. «Откат — есть ни что иное, как хищение государственной собственности и государственного бюджета. Поэтому ответственность за такого рода преступления должна быть максимальной», — отметила она.