Курск, 15 декабря, 2016, 14:43 — ИА Регнум. В Курской области сотрудники ПДН Сеймского отдела полиции проводят проверку в отношении 23-летней женщины, которая неоднократно заставляла свою шестилетнюю дочь заниматься попрошайничеством. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

fantareis Попрошайка

На жительницу Октябрьского района было составлено уже пять административных протоколов. Подозреваемая с дочкой выходила просить милостыню в Центральном и Сеймском округах областного центра. Чаще всего их можно было увидеть в подземном пешеходном переходе на улице Черняховского. Так как ребенку прохожие подавали больше денег, мать отпускала девочку одну в близлежащий торговый центр с бумажным стаканчиком, в который покупатели бросали мелочь.

Вместо дошкольной подготовки девочка осваивала методы психологического воздействия, которые позволили бы ей получить больше денег. Имея неопрятный внешний вид, она жаловалась прохожим, что ей не хватает на еду. При этом сотрудники ПДН выяснили, что доходы семьи нельзя назвать высокими, но у них есть собственный дом, а помощь оказывали не только соседи, но и власти. Вещи и продукты собирали даже полицейские, но отказываться от попрошайничества женщина все равно не стала. Девочка уже считает нормой подобный способ заработка. Инспекторы ПДН опасаются, что учиться в школе она не будет.

Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий является уголовно наказуемым преступлением. По окончании проверки будет решаться вопрос о привлечении матери девочки к законной ответственности.