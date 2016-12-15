Москва, 15 декабря, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что кавалер ордена Мужества Дмитрий Уткин присутствовал на приеме в Кремле в честь Дня Героев Отечества 9 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он был на приеме в Кремле от Новгородской области. Его пригласили как кавалера ордена Мужества. При этом Песков отметил, что не располагает данными о том, как известен Уткин в СМИ, и какие действия ему приписываются.

По данным СМИ, командир частной военной компании (ЧВК) Дмитрий Уткин принимал участие в боях в Донбассе и в Сирии с позывным «Вагнер».

Ранее Песков не смог ответить на вопрос журналистов, был ли он в Кремле 9 декабря.