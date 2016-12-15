Тегеран, 15 декабря, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Власти Ирана заключили сделку с европейской авиастроительной компанией Airbus на покупку семи самолетов, заявил министр труда и социального обеспечения Ирана Али Рабии, сообщает 15 декабря Reuters.

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«Оформление сделки с Airbus на покупку семи самолетов было завершено. Поставка самолетов начнется в мае», — сказал Рабии.

Напомним, ранее администрация уходящего президента США Барака Обамы одобрила сделку французского Airbus с Ираном на поставку 100 гражданских самолетов в исламскую республику.

Необходимость «согласования» с Соединенными Штатами торговых сделок связана с режимом санкций, который действует в отношении Ирана со стороны США и распространяется в том числе на международные компании, торгующие с ближневосточным государством.

15 декабря стало известно, что в США был принят закон о продлении санкций в отношении Ирана еще на 10 лет. Обама не подписал законопроект о санкциях, ранее одобренный Конгрессом США, несмотря на это, согласно американскому законодательству, санкции продлились автоматически — законопроект стал законом.