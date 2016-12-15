Москва, 15 декабря, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Двенадцать жительниц Сирии стали участницами проекта «Школы современного искусства», подготовившей для российских военных календарь-поздравление к Новому году. Об этом сообщает RT.

Fromsyriawithlove.ru Сирийская девушка с календаря

На страницах календаря — девушки в стилизованных кокошниках, поздравляющие военнослужащих с новогодними праздниками. Снимки сопровождаются словами поддержки, а вместо привычных праздничных дат в календаре отмечены события, связанные с операциями ВС РФ на территории Сирии.

«В каждом месяце сирийская девушка говорит от первого лица российскому солдату о том, что у неё на сердце», — сообщают организаторы проекта. 17 декабря календари будут доставлены на российские военные базы в Сирии бортом МЧС России вместе с гуманитарным грузом.