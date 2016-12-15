Париж, 15 декабря, 2016, 14:34 — ИА Регнум.



Katibîn.fr Мануэль Вальс

Министр экономики, финансов и промышленности Франции Мишель Сапен заявил 15 декабря о своей поддержке кандидатуры бывшего премьер-министра страны Мануэля Вальса, который выдвинул свою кандидатуру для участия в праймериз левых, сообщает Europe1.

«Мануэль Вальс является лучшим кандидатом для праймериз. Его кандидатура неслучайна, он к ней готовился», — отметил Сапен во время пресс-конференции в его министерстве. «Мало быть хорошим кандидатом, нужно также иметь желание и способности, и у него есть и желание и способности», — добавил чиновник.

С тех пор, как бывший глава правительства Франции присоединился к гонке за кресло главы Елисейского дворца, он получил поддержку большого числа тяжеловесных политиков из правительства. Среди них глава Минобороны Жан-Ив Ле Дриан, министр образования Наджад Валло-Белкасем и другие.