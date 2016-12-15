Воронеж, 15 декабря, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Уголовное дело в связи со смертью роженицы в больнице возбуждено в Воронежской области. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская, дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

34-летняя женщина в мае этого года рожала ребенка в родильном отделении БУЗ Воронежской области «Борисоглебская районная больница». После разрешения от родов состояние здоровья женщины резко ухудшилось. Врачи районной больницы поставили предварительный диагноз, и пациентку перевели в отделение интенсивной терапии Воронежской областной клинической больницы.

В областной больнице женщина находилась с 4 мая в течение двух недель — за этот период фиксировалось ухудшение ее состояния, а 18 мая она скончалась.

По заключению эксперта, первоначальной причиной смерти стало послеродовое осложнение (HELLP-синдром), развившееся вследствие позднего токсикоза при беременности (преэклампсия), осложнившееся панкреонекрозом, двусторонней пневмонией, гемморагическим синдромом и комплексным нарушением функционирования жизненно важных органов.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. «Будет принят комплекс мер по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе дана оценка действиям медицинского персонала лечебного учреждения и сделаны выводы о своевременности и качестве оказанной женщине помощи», — сообщил руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Дмитрий Филимонов.