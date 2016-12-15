Осло, 15 декабря, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Сегодня в Норвегии зарегистрировано 100 тыс. электромобилей, сообщает норвежское издание The Local.

Neftegaz.ru Электромобиль

Скандинавское королевство с населением в 5,2 млн человек является мировым лидером по числу электрокаров на душу населения. На 1000 жителей приходится 19 электромобилей. Благодаря этому Норвегии удалось сократить количество выбросов CO2 на 200 тыс. тонн в год. Согласно планам правительства, в течение следующих лет эта цифра будет увеличена до 400 тыс. тонн. Скандинавская страна также обладает четвертым по величине парком электромобилей в мире, следуя за США, Китаем и Японией.

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Напомним, что ранее правительство Финляндии обнародовало свои планы по увеличению числа электромобилей до 250 тысяч к 2030 году. Для этого финские чиновники предложили выплатить первым 25 тыс. покупателям электрокаров по четыре тысячи евро. Всего власти могут потратить в 2017—2020 годах на эти цели порядка 100 млн евро. В настоящее время в Финляндии зарегистрировано около 2250 электромобилей и гибридных автомобилей.

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