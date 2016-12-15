Ярославль, 15 декабря, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Человек, представленный как директор департамента транспорта Ярославской области, Максим Семиохин задержан по уголовному делу о приобретении и хранении в целях распространения материалов или предметов с порнографическим изображением несовершеннолетних. Об этом сообщает информационный сайт «Яркуб» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Yarcube.ru Максим Семиохин

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Семиохин был задержан 13 декабря в здании департамента транспорта Ярославской области сотрудниками Следственного комитета из Архангельска.

Несмотря на то, что 7 декабря Семиохин на заседании Правительства был представлен как руководитель структуры, позднее руководство Ярославской области открестилось от него. В официальном сообщении пресс-службы было сказано, что назначение не состоялось.

В Архангельском следственном управлении СКР отказались как-либо комментировать произошедшее.