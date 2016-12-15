Москва, 15 декабря, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В Дорогомиловский суд Москвы прибыл экс-президент Украины Виктор Янукович, он выступит по иску бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

International Atomic Energy Agency Виктор Янукович

Олейник обратился в суд с требованием признать юридический факт госпереворота на Украине в феврале 2014 года, что свидетельствует о нелегитимности официальных властей Киева.

Также в суде запланирован допрос бывшего премьера Украины Николая Азарова. Ранее суд признал, что иск подлежит рассмотрению в Москве и принял его. Олейник намерен привлечь к ответственности лиц, допустивших незаконную смену власти на Украине.

Отстаивая свои права в суде, экс-парламентарий руководствуется декларацией ООН о правах и свободах человека, которые ратифицированы как Россией, так и Украиной.