Ставрополь, 15 декабря, 2016, 14:23 — ИА Регнум.



dbreen Продукты

В Ставропольском крае усиливаются меры по контролю за качеством продаваемых в магазинах продуктах питания. Соответствующий законопроект одобрен 15 декабря на заседании регионального парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Изменения в закон «О разграничении полномочий органов госвласти Ставропольского края в сфере государственного регулирования торговой деятельности» расширяют полномочия региональных чиновников в части реализации мер, направленных на обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов в рамках краевой программы развития торговли.

Закон также расширяет полномочия органов власти региона в сфере государственного регулирования торговой деятельности. Теперь местные чиновники совместно с федеральными органами власти могут вести государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, а также вести мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов.

Отметим, что фактически такой мониторинг в Ставропольском крае проводится с 2008 года в рамках госпрограммы края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка».

На эти цели в бюджете края ежегодно предусматриваются денежные средства. В 2016 году на эти цели выделено около 2,5 млн рублей. Дополнительных расходов за счет средств бюджета края не потребуется.

Программные меры позволяют ежегодно выявлять и снимать с реализации более 100 партий некачественных пищевых продуктов, ввезенных из-за пределов Ставропольского края.

Вместо этих продуктов на прилавках магазинов появляется качественная и безопасная продукция, в том числе местных товаропроизводителей.