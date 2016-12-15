Хельсинки, 15 декабря, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Россия и Евросоюз, несмотря на имеющиеся разногласия, должны провести политические переговоры, чтобы принять решение по ситуации не Украине. Об этом завил вице-президент Европейской комиссии (ЕК), бывший премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен в интервью норвежскому интернет-изданию The Independent Barents Observer.

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По словам Катайнена, «не встречаться друг с другом — это не решение проблемы». «Конечно, мы признаём, что Украина также не выполнила всё, что обещала в минских соглашениях, поэтому нужно, чтобы Украина, Россия и страны ЕС попытались найти решение», — заявил вице-президент ЕК.

Катайнен указал на то, что «существует потребность в каком-то новом старте или новой попытке, когда все стороны будут вовлечены более серьёзно, чем раньше, в поиск решения по ситуации на Украине». По его мнению, и Киев, и Москва «должны делать больше».

Говоря о санкциях, еврокомиссар по вопросам занятости, экономического роста и конкурентоспособности подчеркнул, что российские контрсанкции не оказали большого влияния на экономический рост еврозоны. При этом он признал, что есть отдельные страны-члены ЕС, а также отдельные отрасли экономики, которые пострадали больше других.

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Напомним, 31 января 2017 года истекает срок санкций ЕС, введенных ранее в отношении России. Однако, по информации СМИ, 15 декабря на саммите ЕС может быть принято решение о продлении мер еще на шесть месяцев.