Екатеринбург, 15 декабря, 2016, 14:19 — ИА Регнум. В предстоящие выходные и вплоть до середины следующей недели на севере Свердловской области синоптики прогнозируют аномальные морозы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС корреспонденту ИА REGNUM.

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«Синоптики выпустили штормовое предупреждение: в период 17 по 21 декабря на севере Свердловской области ожидается аномально холодная погода на 7−13° ниже нормы. Температура воздуха составит ночью — 24, — 30°, местами до — 40°, днем — 19, — 25°, местами — 31°. Соблюдайте меры безопасности, берегите себя», — говорится в сообщении МЧС.

В свою очередь, спасательная служба переходит на режим повышенной готовности. На данный момент к работе подготовлены 44 мобильных пункта обогрева, которые в случае чрезвычайной ситуации будут установлены на дорогах Свердловской области. Также спасатели рекомендуют ограничить в морозные дни работу на открытом воздухе, не отпускать на прогулку детей и ограничить поездки на личном транспорте.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области настоятельно рекомендуют, если выезд невозможно отложить, то перед тем, как отправиться в дорогу необходимо самостоятельно провести технический осмотр автомобиля и полностью заправить его. В частности водителю необходимо обязательно проверить наличие различных жидкостей (масло, тормозную жидкость, жидкость для омывателя) на необходимом уровне, давление в шинах, ремни газораспределительного механизма и работоспособность обогревателя.

Также, выезжая необходимо с собой иметь мобильные средства связи с полной зарядкой батареи, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств водитель смог дозвониться на единый номер службы спасения или полиции, чтобы сотрудники ГИБДД могли в максимально короткое время прибыть на место для оказания своевременной помощи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аномальные морозы приходили на Средний Урал ещё в середине ноября текущего года. Так, 13 ноября столбик термометра опустился до — 20-градусной отметки, а к 15 ноября в регион пришли 30-градусные морозы.

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Более того, в результате резкого похолодания произошёл обрыв газотроса на линии электропередач из-за чего порядка 117 тысяч жителей Орджоникидзевского района Екатеринбурга более 12 часов оставались без света. Авария затронула как основной, так и резервный источники электроэнергии. Чтобы вдохнуть жизнь в оставшийся без электричества район, пришлось везти и подключать дизельные генераторы.

К счастью, тогда спасательным службам удалось своевременно запитать оставшиеся без света котельные и насосные станции, в результате чего удалось избежать крупных коммунальных аварий и разморозки системы отопления.