Москва, 15 декабря, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что резидент Comedy Club Андрей Минин (известный как Дюша Метелкин) был задержан в Москве за езду по встречной полосе, не соответствует действительности. Об этом рассказал сам артист журналистам РЕН ТВ.

Instagram.com/dushausbofficial Дюша Метёлкин

«Я не ехал по встречке», — сказал артист.

При этом Минин добавил, что не намерен комментировать появившуюся в СМИ информацию.

«Ситуация не стоит вообще того, чтобы такое внимание к ней привлекать, — говорит он. — Не было никакого выезда на встречку, выезд на встречку формален. То есть по факту я по встречке не езжу».

Ранее ряд СМИ сообщил, что резидент Comedy Club Андрей Минин был задержан в Москве за грубое нарушение ПДД.