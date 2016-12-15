Москва, 15 декабря, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В течение года на территории Сирии было уничтожено более 2 тыс. террористов, являвшихся выходцами из России и других государств СНГ. Об этом 15 декабря сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

Выступая на брифинге для иностранных военных атташе, аккредитованных в РФ, он отметил, что в 2016 году Россия совершала конкретные практические действия «по парированию вызовов своей безопасности». При этом основное внимание было уделено противодействию терроризму в Сирии, препятствованию возвращению в Россию боевиков, которые прошли через «военную школу джихадистов» как на Ближнем Востоке, так и на севере Африки.

«За прошедший год на сирийской территории было уничтожено более 2 тысяч боевиков, выходцев из России и стран СНГ», — подчеркнул Валерий Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно поручению президента РФ, российские военные в Алеппо готовят вывод боевиков и членов их семей из восточных районов города. Террористов вывезут на двадцати автобусах и десяти машинах скорой помощи по специальному коридору в Идлиб.