Токио, 15 декабря, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о начале двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает RT.

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Владимир Путин

По словам Лаврова, переговоры, темой которых стало заключение мирного договора между Москвой и Токио, начались в формате «один на один».

«Именно в этом формате руководители решили рассмотреть ситуацию с подготовкой к дальнейшим переговорам по мирному договору», — сказал дипломат. Стороны уже обменялись мнениями по вопросу урегулирования кризиса в Сирии и ситуации на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин прибыл в Японию с двухдневным рабочим визитом. Самолёт с главой государства совершил посадку в аэропорту Убэ (префектура Ямагути, расположенная в юго-западной части острова Хонсю). Оттуда президент направился в Нагато на встречу с Абэ.

Напомним, Япония претендует на четыре острова, являющиеся российской территорией: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи. При этом Токио ссылается на то, что у Москвы нет юридических оснований для владения островами.

Они предъявляют в качестве основания своих претензий двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Более того, Токио называет передачу ему островов условием подписания мирного договора с Россией.

Между тем, принадлежность островов России была ратифицирована по итогам Второй мировой войны, в которой Япония воевала на стороне фашистской Германии. Москва несколько раз заявляла, что суверенитет над южными Курилами сомнению не подлежит.

Президент России в преддверии визита в Японию заявил, что отсутствие мирного договора между Москвой и Токио — это анахронизм, и Кремль стремится к нормализации отношений.