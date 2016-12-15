Ярославль, 15 декабря, 2016, 14:05 — ИА Регнум. При снижающихся доходах населения цены в Ярославской области продолжают расти, инфляция за 11 месяцев 2016 года составила 5,3%. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате.

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Год назад индекс инфляции был 12,8%. Но и нынешние показатели, по словам специалистов, это не снижение, а лишь замедление после так называемого «периода высокой базы». Речь идет о 2014−15 годах, когда цены взлетели порой на 30−50%. Тогда была рекордная инфляция.

«Но и при снижающихся доходах цены все равно растут. Обычно на первом месте по росту у нас в регионе были тарифы, но в этом году вперед вырвались непродовольственные товары. Это связано с высокой импортной составляющей. Люди все равно покупают. У нас еще довольно большое число богатых людей», — рассказала заместитель начальника отдела цен Ярославльстата Людмила Сегень.

Непродовольственные товары подорожали на 6,8%. Одежда и особенно обувь больше всего 8−15%. Моющие, чистящие средства, парфюмерия, шампуни — 10%. Табак — 20%. Импортные авто — 16%, отечественные всего на 4%. На холодильники и мебель цены практически не росли.

На втором месте разгоняющем инфляцию тарифы и услуги 5,3%. Проезд в среднем подорожал на 15%. Водоснабжение на 10, отопление и горячая вода на 7%. Можно отметить, что рост стоимости электроэнергии составил менее 1%.

Лучше всего дела обстоят с продуктами. В «минусовую зону» ушли овощи — 8%, мясо — 3%, сахар — 2%, яйца — 6%. Отчасти это связано с маркетинговой политикой компаний, считают в Ярославльстате, и те же яйца к новогодним праздникам вернуться к более высоким значениям в своей цене. Как стало привычным, растет в цене рыба — 7,6%. Дело в импорте и логистике. Сливочное масло прибавило 10%, также подорожали на 5% сыр и конфеты. Не отстает молоко — рост 6%.

На фоне всех этих показателей несколько удивило снижение стоимости минимального набора продуктов по Ярославской области — сейчас он 3427,9 рубля. Снижение на 0,7. Его специалисты связывают с большим наполнением этого набора плодоовощными продуктами и другими, подешевевшими.