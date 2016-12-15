Санкт-Петербург, 15 декабря, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Бесплатная сеть Wi-Fi будет развернута в Петербургском метрополитене в 2017 году. Интернет будет доступен не только на станциях, но и в вагонах поездов, во время движения составов. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил председатель городского комитета по транспорту Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Wi-Fi в метро

«Метрополитен в 2017 году получит бесплатный Wi-Fi не только на станциях, но и в тоннеле», — подчеркнул он.

Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин добавил, что работы по запуску беспроводной сети немного задерживаются, поскольку не все московские проектные решения подходят метрополитену Петербурга.

По его словам, первой бесплатным интернетом будет оборудована четвертая («оранжевая») линия подземки, поскольку она самая короткая. Wi-Fi там появится уже в первом полугодии 2017 года.

Напомним, проект в Петербурге реализует АО «МаксимаТелеком» (оператор Wi-Fi в Московском метрополитене). Стоимость проекта ранее в Смольном оценивали в сумму около 1,8 млрд рублей. В ходе реализации проекта необходимо построить инфраструктуру связи в тоннелях общей протяженностью более 380 км и оборудовать телекоммуникационными устройствами порядка 300 поездов.

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Также в настоящий момент ведутся работы по установке оборудования Wi-Fi в городском электротранспорте. Как рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков, первые два маршрута уже оборудованы. В течение месяца в них идёт тестирование, после чего начнётся оснащение других трамвайных маршрутов. Кроме того, в подвижном составе идет работа по установке USB-разъемов для зарядки мобильных устройств.