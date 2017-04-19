Челябинск, 15 декабря, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Проект Челябинской агломерации будет развиваться за счет изменений нормативно-правовой базы муниципальных образований. Развитие агломерации в регионе нацелено на повышение инвестиционной привлекательности территорий. Власти ждут концессионеров-инвесторов, которым предложат объекты для развития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Челябинской области.

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По данным областного Минстроя, «дорожная карта» «Развитие Челябинской агломерации» предусматривает разработку стратегии развития агломерационных процессов на Южном Урале. А пока Челябинская агломерация развивается в четырех направлениях — это стратегическое планирование в соответствии с 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», пространственное развитие городов, повышение инвестиционной привлекательности и экономического развития территорий, и развитие сотрудничества по линии межрегионального и межмуниципального взаимодействия.

Официально основным драйвером развития проекта Челябинской агломерации является администрация Челябинского городского округа в лице Станислава Мошарова, который действует совместно с правительством Челябинской. Дополнительно принимают участие — Ассоциация «Координационный совет муниципальных образований», АНО «Дирекция по развитию ЧА» и Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Напомним, в свое время минстрой региона в рамках своих полномочий организовал работу по подготовке проекта «Схема территориального планирования части территории Челябинской области применительно к главному планировочному узлу города Челябинска (территория Челябинской агломерации)» (далее — проект Схемы Челябинской агломерации). В ноябре 2015 года была завершена разработка данного проекта, и в апреле 2016 года он был утвержден правительством Челябинской области.

Задачи проекта Челябинской агломерации

Инициаторы проекта заявляют о том, что руководствуются задачей «разработки предложений по перспективному развитию агломерации на базе анализа потенциальных возможностей и недостатков». Проект Схемы Челябинской агломерации уточняет схему территориального планирования области, которая была принята в 2008 году. Это долгосрочный градостроительный документ, который разработан на 25 лет, и служит отправной точкой и основой и для генплана города Челябинска, в том числе для документов территориального планирования других муниципальных образований входящих в состав агломерации, и для более масштабных стратегических документов, заявляют чиновники.

«В проекте Схемы Челябинской агломерации даны предложения по оптимальному развитию муниципальных образований, определены объекты, которые необходимо реализовать в течении 25 лет. Реализация документов территориального планирования субъекта осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены государственными программами по планируемому размещению объектов областного значения и инвестиционными программами субъектов естественных монополий» — сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства регионального минстроя Антон Серебровский.

Вместе с тем, как отмечают специалисты, территориальное планирование муниципальных образований — это исключительные полномочия органов местного самоуправления. Изменения реализуются (в том числе с учетом схемы Челябинской агломерации) за счет подготовки и осуществления муниципальных программ развития инфраструктуры, инвестиционных программ естественных монополий, а также путем подготовки соответствующей градостроительной документации для обоснования выделения земельных участков.

Промежуточные результаты

На текущий день Челябинская агломерация документально представлена готовым проектом схемы территориального планирования. Проект подготовлен с учетом «Стратегии 2020». Развитие схемы территориального планирования Челябинской области, будет зависеть от предложений органов местного самоуправления по совместному развитию территорий муниципальных образований. Предложения соответственно будут вырабатываться в рамках работы созданных структур по развитию агломерации.

В соответствии со Схемой Челябинской агломерации муниципальные образования будут вносить изменения в документы территориального планирования местного уровня, осуществлять совместную подготовку программ по развитию инфраструктуры, планировать развитие инвестиционной деятельности на территории.

Основные направления развития уже находят отражение и в федеральных комплексных программах различного уровня. Так, министерство транспорта Российской Федерации в рамках подготовки приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» предполагает осуществить реализацию ряда комплексных программ приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и развития дорог крупнейших агломераций. А предложения по созданию единой стратегии развития транспортной инфраструктуры Челябинской агломерации, направлены в ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» для проведения оценки состояния дорог крупнейших агломераций.

Таким образом, развитие агломерации будет затрагивать в существенной степени изменения нормативно-правовой базы, связанной с функционированием органов муниципальной власти.

Напомним, на текущий момент Челябинская агломерация состоит из семи муниципальных образований: Челябинский и Копейский городские округа, а также пять районов — Красноармейский, Сосновский, Коркинский, Еткульский и Еманжелинский.

Общая численность населения, проживающая в пределах агломерации порядка 1,5 млн человек. В планах устроителей Челябинской агломерации довести численность в ближайшие несколько лет до 2 млн человек. Однако естественным образом это осуществить не удастся. Например, на территории Челябинского городского округа за последние 10 лет численность населения увеличилась лишь на 80 тыс. человек, причем за счет притока иногородних. Поэтому рост численности населения Челябинской агломерации может происходить лишь за счет других территорий Челябинской области. А это значит, что будет происходить внутренняя миграция в регионе. Направление миграционных потоков также очевидно — из глубинки в крупные города области.

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