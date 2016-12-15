Москва, 15 декабря, 2016, 13:56 — ИА Регнум. В Москве стартует очередной этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала, в рамках первого тура которого сборная России будет принимать команду Швеции. Встреча пройдет в четверг, 15 декабря, на арене ВТБ «Ледового дворца».

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Как сообщает «Спорт-Экспресс», букмекеры считают в данном противостоянии «аутсайдером» шведскую сборную.

«По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России, — говорится в сообщении. — (…) Коэффициент Winline: П1 5,40 — Н 5,43 — П2 1,41».

Отметим, что встреча Россия — Швеция начнется в 19:00 по московскому времени.