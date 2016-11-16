Джуба, 15 декабря, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Южном Судане около 1 тыс. 300 детей были рекрутированы в 2016 году в качестве солдат для участия в боевых действиях, согласно докладу ЮНИСЕФ, сообщает 15 декабря Deutsche Presse Agentur.

Themexicantimes.mx Дети, участвующие в боях, в Южном Судане

«Теперь, когда боевые действия усиливаются, несмотря на неоднократные обещания всех сторон конфликта, что вербовка детей будет прекращена, дети в очередной раз становятся мишенью», — сказала региональный директор ЮНИСЕФ в Восточной и Южной Африке Лейла Паккала.

Правительственные войска, повстанцы и их союзники неоднократно обвинялись в привлечении детей к участию в боевых действия. В общей сложности в Южном Судане в боевых действиях задействовано более 17 тыс. детей, согласно данным ЮНИСЕФ.

Напомним, конфликт в Южном Судане длится с 2013 года, его жертвами стали десятки тысяч человек. Противостояние обострилось после июльской «резни в Джубе», столице частично признанной республики, которая началась со столкновений между войсками президента Сальвы Киира, в основном динка, и повстанцами бывшего премьер-министра африканской страны Рика Мачара.

12 августа Совет безопасности ООН принял решение об увеличении миротворческого контингента в непризнанной республике на 4 тысячи солдат.

12 октября генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что правительство Южного Судана не выполнило соглашений по размещению миротворческого контингенте в стране. В связи с чем ООН будет требовать эмбарго на поставки оружия в страну.

9 ноября поступило сообщение, что Кения выведет свои миротворческие формирования, так как из UNMISS был уволен кенийский генерал-лейтенант Джонсон Могоа Кимани Ондиеки. ООН обвинила миротворцев UNMISS в отсутствии адекватной реакции во время атаки на отель в Джубе, столице Южного Судана, в июле этого года.