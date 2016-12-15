Москва, 15 декабря, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с журналистами в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» заявил, что избранный президент США Дональд Трамп говорит здравые вещи, однако главы государств «приходят не на новое поле, а действует в уже сложившихся обстоятельствах».

MIH83 Дональд Трамп

«Какой курс будет проводить новая администрация (Трампа)? Я не знаю. Он говорит о прагматических интересах США, о том, что они не хотят быть ни с кем врагами. И это правильно», — сказал Медведев.

Также он назвал «прагматичной» позицию Рекса Тиллерсона, которого Трамп намерен назначить госсекретарем США. Ранее Тиллерсон получил в России орден Дружбы. У людей, которых Трамп берет к себе в команду, нет «врожденных антироссийских стереотипов», считает Медведев. Они всю жизнь занимались бизнесом, напомнил он.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» выходит в девятый раз, впервые Медведев провел интервью в таком формате в 2008 году, когда был президентом страны.

В ходе программы, глава правительства подведет основные итоги уходящего года и расскажет о планах на 2017 год. Обсуждаются различные вопросы, связанные с экономикой, политикой и социальной политикой.