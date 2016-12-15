Москва, 15 декабря, 2016, 13:43 — ИА Регнум. 4-й Государственный центральный межвидовой полигон «Капустин Яр» уникален по своему географическому местоположению, что позволяет проводить испытания вооружения и военной техники в любое время года, при различных климатических условиях. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru На полигоне «Капустин Яр»

«Уникальность состоит в том, что он многие годы выступает в качестве научно-испытательного полигона, располагающего боевыми полями, экспериментально-испытательной базой, специалистами, способными обеспечить комплексные испытания образцов оружия в интересах различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ», — отметил Каракаев.

По его словам, «в 2016 году на полигоне испытано около 160 образцов вооружения, что в 2 раза больше, чем в 2015 году. В 2017 году на полигоне завершится модернизация экспериментально-испытательной базы. Это позволит существенно увеличить интенсивность испытаний, а также расширить диапазон испытательных тем».

«В целом, увеличение интенсивности испытаний связано с увеличением Государственного оборонного заказа по разработке новейших образцов ВВТ, а также с планами развития Вооруженных сил РФ в рамках Государственной программы вооружения, которые направлены на максимальное переоснащение и модернизацию стоящих на вооружении комплексов ракетного вооружения различного назначения», — уточнил Каракаев.

«Переводить полигон в статус космодрома нет необходимости, так как в настоящее время у Российской Федерации имеется один государственный испытательный космодром «Плесецк», а также завершается создание космодрома «Восточный», — считает командующий РВСН.