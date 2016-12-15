Москва, 15 декабря, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Центробанк России увеличил официальную стоимость доллара США на 83 копейки на 16 декабря, об этом свидетельствуют данные регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль, евро и доллар

Курс американской валюты по отношению к рублю составил 61,64 рубля. Стоимость евро, напротив, понизилась на 14 копеек составляет 64,61 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам, увеличилась до 62,98 рубля.

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