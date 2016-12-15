Салехард, 15 декабря, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Ямальская чиновница заявила в полицию с просьбой найти создателей появившегося в интернете поддельного документа якобы за ее подписью. Женщина уверяет, что ее оклеветали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по ЯНАО.

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В последние два дня в интернете бурно высмеивается ответ замглавы администрации Пуровского района Нонны Фамбуловой на запрос Северо-западного центра разминирования и спасательных работ о наличии взрывоопасных предметов в районе. На выглядящем настоящим, официальным, бланке муниципалитета опубликовано якобы от имени Фамбуловой: «По результатам опроса коренного населения (в связи с отсутствием письменности в тот период) последнее вооруженное столкновение вблизи проектируемого объекта датируется началом 12 в. н.э. В данном конфликте (проходившем с применением каменных ножей и костяных стрел) участвовали семьи хантов и селькупов общей численностью 7 человек и 3 боевых оленя. Боевых действий с применением огнестрельного оружия (включая период покорения Сибири Ермаком Тимофеевичем в годы правления Ивана IV Грозного) на испрашиваемой территории не зарегистрировано». Помимо военных конфликтов, других поводов для нахождения на территории взрывоопасных предметов якобы не нашлось.

Поддельный документ так бы и гулял по сети, но после издевательских публикаций в официальных СМИ чиновница не выдержала и стала искать шутников-историков. Кстати, в администрации Пуровского района уточняют, что подделка сфабрикована на бланке реального документа — ответа на запрос о мелиорированных землях. На официальном бланке должна стоять, как минимум, печать, чего нет на фейковом «документе».

Сейчас полицейскими проводится проверка по заявлению Фамбуловой.