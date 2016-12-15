Вильнюс, 15 декабря, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Правительство Литвы одобрило представленные членами Сейма поправки к закону об акцизах, в которых предлагается с марта 2017 года значительно повысить ставки акцизов на все алкогольные напитки, сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 декабря, в канцелярии правительства Литвы. Эти изменения должны позволить эффективно сократить потребление алкоголя и улучшить криминогенную ситуацию. Кроме того, должны сократиться убытки, которые государство несет в связи с влиянием алкоголя на здоровье граждан.

M.g.abw.by Акцизный алкоголь

С 1 марта 2017 года ставки акцизов на пиво, вино и другие ферментированные напитки должны вырасти на 111%, на этиловый алкоголь — на 5%. Только из-за повышения ставки акцизов пол-литра пива подорожает на 14 центов, вино и другие ферментные напитки (до 8,5 градусов) — примерно на 21 цент, вино и другие ферментные напитки крепче 8,5 градусов — на 53 центра. Меньше всего должны подорожать крепкие напитки — примерно на 16 центов за пол-литра. Подсчитывается, что в связи с повышением ставки акцизов в 2017 году бюджет государства должен получить дополнительные доходы в размере 45 млн евро. Планируется, что ставки акцизов на алкоголь до 2020 года будут расти ежегодно.

Напомним, Литва занимает одну из лидирующих позиций в мире по употреблению алкоголя на душу населения. Новые власти борьбу с всеобщим пьянством назвали одним из приоритетов своей работы.