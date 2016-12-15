Москва, 15 декабря, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Маршруты боевого патрулирования одного ракетного соединения, оснащённого мобильными «Тополями» или «Ярсами», могут пролегать в нескольких регионах страны. Именно поэтому в рамках учений РВСН, проходивших в 2016 году, подвижные грунтовые ракетные комплексы совершали манёвренные действия сразу в 20 областях РФ. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс»

«Необходимо подчеркнуть, что в 2017 году в рамках учений РВСН будут осваивать новые районы боевого патрулирования», — сказал Каракаев.

«Радикальных изменений в организации подготовки РВСН не планируется. Речь будет идти об интенсивности полевых выходов и других значимых мероприятий. Они, прежде всего, будут направлены на поддержание основных принципов боевой подготовки РВСН. А новые подходы будут внедряться в процесс обучения в ходе перевооружения на новые РКСН с широким привлечением к учениям перспективных образцов вооружения», — пояснил командующий РВСН.

По его словам, «в 2017 году будут проведены учения с Тейковским и Новосибирским соединениями, оснащёнными новейшими ПГРК «Ярс». Кроме того, в будущем году продолжится практика внезапных проверок».