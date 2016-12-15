Ставрополь, 15 декабря, 2016, 13:28 — ИА Регнум.



delo Деньги

Резервный фонд Ставропольского края пополнится на 30 млн рублей для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Соответствующие поправки одобрены в бюджете региона на 2016 год 15 декабря на заседании регионального парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Средства пойдут на восстановление объектов после чрезвычайных ситуаций. Напомним, решение о пополнении резервного фонда было принято в 20 числах ноября после прошедших на Ставрополье ураганов, в результате которых пострадала инфраструктура в полутора десятках муниципалитетов.

Из-за сильного ветра ряд населенных пунктов остался без света, было нарушено водоснабжение Ставрополя и его окрестностей. В пяти школах и Доме культуры были повреждены крыши. Две трассы местного значения были перекрыты для проезда большегрузов.

Региональный резервный фонд был утвержден в 2016 году в объеме 200 млн рублей, также как и в бюджете 2017 года. Теперь в текущем году он станет больше на 30 млн рублей.

Добавим также, что одобренный сегодня в двух чтениях измененный региональный бюджет 2016 года, предполагает увеличение расходов на развитие сельского хозяйства, дорожно-ремонтные работы и приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщила заместитель министра финансов Ставрополья Ирина Маркасьян, уточнённый объём расходов составит 87,9 миллиарда рублей, доходов — 79,9 миллиарда рублей с ростом 236,4 миллиона рублей за счет дополнительного трансферта из федерального бюджета.

Дефицит бюджета останется неизменным.