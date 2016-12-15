Санкт-Петербург, 15 декабря, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Стоимость одной поездки в метро Санкт-Петербурга по электронной смарт-карте «Подорожник», которая сейчас составляет от 30 до 34 рублей, в зависимости от количества поездок по карте, в 2017 году вырастет до 32−36 рублей. Разница в стоимости поездки, по сравнению с действующим тарифом, составит 2 рубля, в зависимости от интенсивности использования «Подорожника». Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Klemenchukov Два рубля

Напомним, стоимость жетона на проезд в метро Петербурга с 1 января 2017 года возрастет сразу на 10 рублей, с 35 до 45 рублей.

Глава городской подземки отметил, что на сегодняшний день себестоимость перевозки одного пассажира в метрополитене Северной столицы превышает 41,3 рубля, а доходная ставка составляет в среднем 26,1%. Таким образом, каждый раз на перевозку требуется субсидия в 15,2 рубля. В 2017 году себестоимость перевозки пассажира вырастет до 46,4 рубля, сказал начальник ГУП.

Меньший рост стоимости «Подорожника», по сравнению с жетоном, Гарюгин объяснил заботой города «о своих постоянных жителях, которые совершают много поездок на работу, по своим нуждам».

«Социальные гарантии сохранились. Люди, которые совершают регулярные поездки, для них тариф повышается минимально. Это общие подходы во всех странах Европы», — заверил глава городской подземки.

«Разовый тариф вырос значительно, потому что мы считаем, что им пользуются не жители Петербурга, а туристы, иностранцы», — добавил, в свою очередь, глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин.Чиновник также рассказал, что в декабре 2016 года завершатся работы по подготовке к запуску проездного билета, действующего в течение 90 минут. По этому билету три поездки на транспорте приравниваются по стоимости к двум поездкам по разовому тарифу. При этом стоимость билета на 90 минут будет равняться, приблизительно, стоимости поездки на наземном транспорте плюс поездки на метро.Напомним, ранее сообщалось о запуске нового типа проездных, действующих в течение 90 минут или суток, в марте 2017 года. По словам главы комитета по транспорту, решение о сроках запуска проездных на 90 минут будет принято в течение ближайшей недели. По желанию студенческого сообщества, как рассказал Головин, будут как общие проездные, так и отдельные — для поездок на метро и для наземных видов транспорта.

Напомним, с 1 января 2017 года возрастет стоимость проезда и на наземном транспорте Санкт-Петербурга — с 30 до 40 рублей за одну поездку. При этом частные перевозчики уже заявили, что хотели бы поднять максимально разрешенные тарифы на проезд в городских маршрутках с нынешних 40 руб. до 50−55 рублей.