Нагато, Япония, 15 декабря, 2016, 13:24 — ИА Регнум. На встрече в городе Нагато (Япония) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин положительно оценил вклад главы японского правительства в улучшение отношений между двумя странами, пишет газета «Известия».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

"Благодаря вашим усилиям происходит определенный сдвиг в развитии российско-японских отношений», — сказал Путин.

По словам Путина, российская сторона рассчитывает на положительный результат встреч с руководством Японии и на укрепление российско-японских связей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин прибыл в Японию с двухдневным рабочим визитом. Самолёт с Путиным совершил посадку в аэропорту Убэ (префектура Ямагути, расположенная в юго-западной части острова Хонсю). Оттуда президент направился в Нагато на встречу с Абэ.