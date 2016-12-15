Курган, 15 декабря, 2016, 13:22 — ИА Регнум. В Кургане уголовник-рецидивист взял в заложники 11-летнего сына, угрожал его зарезать и сбросить с пятого этажа. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по Курганской области.

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Сигнал в полицию поступил от соседей по многоэтажному дому. Заявители сообщили, что в одной из квартир по улице Космонавтов шум и детский крик о помощи. На место выехала патрульно-постовая служба. Прибыв по адресу, сотрудники полиции уговаривали хозяев шумной квартиры открыть дверь.

Как сообщает газета «Меридиан», полицейские уже приготовились взламывать квартиру, но мужчина за дверью стал угрожать: Затем поставил ребенка на подоконник пятого этажа, у шеи мальчика держал нож. Спасти ребенка удалось благодаря соседке, у которой оказался запасной ключ от «нехорошей квартиры».

Полицейские обнаружили в квартире мужчину, который удерживал своего 11-летнего сына. На теле мальчика имелись видимые телесные повреждения — ссадины и порезы. Мужчина был задержан.

Установлено, что мужчина с сыном вдвоем проживали в квартире бабушки ребенка. Ранее мужчина был судим за совершение преступлений против личности, собственности, а также за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Около двух месяцев назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал пятилетний срок. Следователи предполагают, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п."в, д» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью»). В отношении подозреваемого решается вопрос о заключении под стражу.