Москва, 15 декабря, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с журналистами в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» заявил, что в 2017 году рост тарифов ЖКХ будет не больше инфляции — порядка 4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет ЖКХ

По его словам, рост тарифов «должен поместиться» в 4%. «Ситуация в ЖКХ остается не самой простой, но мы видим, как ее поменять», — считает глава правительства.

«Нужно убрать неэффективные муниципальные предприятия — МУПы и ГУПы — руководителей наказать, эти процессы сейчас активно происходят», — сказал Медведев. Он пояснил, что очень помогло лицензирование, которое пришлось ввести правительству РФ.

«Жилищно-коммунальная сфера недофинансирована, общий объем потребности в инвестициях — 2−2,5 трлн рублей», — констатировал Медведев.

Ранее распоряжением правительства РФ были утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в регионах России в 2017 году. Согласно, распоряжению, тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года вырастут в среднем на 4%

В большинстве регионов максимальное увеличение тарифов не должно превысить 3,4%. Это Белгородская, Калининградская, Калужская, Мурманская, Сахалинская, Тверская и другие области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тарифы на услуги ЖКХ поднимались с 1 июля 2016 года. В среднем тарифы в регионах России выросли на 4%. Напомним, летом 2014 года Дмитрий Медведев обещал, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет до 2018 года ограничен уровнем инфляции.