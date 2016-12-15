Чебоксары, 15 декабря, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Чувашии выявлен очередной очаг африканской чумы свиней (АЧС). На этот раз геном заболевания выявлен при исследовании дикого кабана, добытого охотником в охотхозяйстве в Порецком районе и в последующем вывезенного в поселок Ибреси Ибресинского района, сообщили ИА REGNUM в Госветслужбе Чувашии.

Prisursky.ru Беспилотный летательный аппарат может помочь в поиске животных в труднодоступных местах

По данным ведомства, дикий кабан был застрелен 4 декабря на основании лицензии в охотничьем угодье в Порецком районе. Проба патологического материала (селезенка) была доставлена в республиканскую ветеринарную лабораторию, где предварительно был дан положительный результат на наличие генома вируса чумы свиней. Результат был подтверждён в лаборатории во Владимирской области.

На экстренно созванном заседании республиканской правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии были обсуждены мероприятия по ликвидации АЧС на территории Порецкого и Ибресинского районов. Эпизоотическим очагом определён 63 квартал Березовского участкового лесничества КУ «Ибресинское лесеничество» Минприроды Чувашии. По оперативным данным ведомства, на территории первой угрожаемой зоны (в радиусе 5 км от очага) свинопоголовья нет. Вторая угрожаемая зона определена в пределах административных границ Алатырского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Комсомольского, Порецкого, Шемуршинского, Шумерлинского районов, Алатыря и Шумерли.

В ходе заседания было поручено провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов на административной территории второй угрожаемой зоны, а также совместно с охотпользователями организовать мониторинг закрепленных охотничьих угодий и сопредельных территорий, являющихся средой обитания кабанов.

Напомним, в декабре в Чувашии на территории охранной заповедника «Присурский» в Алатырском районе были обнаружены трупы пяти кабанов — трех сеголеток и двух полуторагодовалых диких кабанов. В ходе проведения лабораторных исследований был выделен материл вируса АЧС. На территориях Алатырского и Порецкого района вернули карантин и ввели запрет на охоту. «Место обнаружения трупов кабанов расположено за пределами территории государственного природного заповедника «Присурский» и находится в 10,7 км от его границ, на удаленном участке охранной зоны. Место находки павших кабанов находится далеко от границ «Присурского» и это не связано с деятельностью заповедника», — говорится в релизе, опубликованном на сайте заповедника. Отметим, что 8 декабря декабря состоялось выездное заседание рабочей группы по ликвидации АЧС на территории Алатырского района. Обсуждались вопросы взаимодействия различных служб, учреждений и организаций с целью объединения усилий и выработки мер, связанных с обнаружением источников чумы свиней, противодействием распространению болезни. По окончании встречи представители группы Беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) МЧС продемонстрировали возможности беспилотного летательного аппарата «Фантом» для поиска животных в труднодоступных местах, сообщили ИА REGNUM в заповеднике «Присурский», где усилена рейдовая работа.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе и сентябре в Чувашии очаги АЧС были выявлены в хозяйствах Порецкого и Алатырского района. При ликвидации очагов было уничтожено свыше 2930 свиней в хозяйствах граждан, расположенных в первых угрожаемых зонах: 2615 голов — в Порецком районе, 314 голов — в Алатырском районе. В августе и сентябре на борьбу с африканской чумой свиней из резервного фонда правительства Чувашии было потрачено 19,93 млн рублей. Средства предназначались гражданам в качестве возмещения ущерба за отчуждение свиней и изъятие продуктов животноводства.