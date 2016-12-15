Санкт-Петербург, 15 декабря, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Органы СКР по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку по факту взрыва в здании строящейся гостиницы в центре Петербурга, произошедшего вечером 14 декабря. В результате ЧП женщина-маляр получила обширные ожоги тела и находится в больнице.

Niklas Freidwall Взрыв

Как сообщили сегодня, 15 декабря, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, по данным следствия, на 9-й Советской улице произошел объемный хлопок паров дизельного топлива. «По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ГСУ.

На сегодня установлено, что около 19:10 15 декабря на первом этаже строящейся гостиницы о время проведения отделочных работ произошел хлопок паров дизтоплива. Женщина, 1972 года рождения, работавшая маляром, в состоянии средней тяжести с ожогами 50% тела была госпитализирована.

По данным СКР, на первом этаже строящегося здания расположена цистерна с дизельным топливом, питающая два отопительных котла, установленных на шестом этаже. От цистерны отведен вентиляционный шланг, конец которого, на момент осмотра, находился в помещении.

Ранее ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщило, что причиной взрыва стала утечка дизтоплива из трубопровода и срабатывание зажигалки в руках женщины, которая и стала единственной пострадавшей в этом ЧП.

«В результате хлопка в доме выбило дверь, в соседнем доме кирпичами разбило 10 окон», — говорилось в сообщении регионального ГУ МЧС.