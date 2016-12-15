Москва, 15 декабря, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с журналистами в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» заявил, что деньги на индексацию пенсий есть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги есть

«Никаких заморозок индексаций пенсий нет, деньги есть», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, на что рассчитывать пенсионерам. По его словам, все социальные расходы — абсолютный приоритет правительства РФ.

В 2017 году индексация пенсий пройдет в I квартале 2017 года, она составит 5,8%. «Все решения в области индексирования приняты», — заявил Медведев.

Премьер-министр сказал, что в 2016 году деньги на индексацию пенсий были найдены, реальный рост пенсий произошел. «Мы нашли 220 млрд руб., чтобы осуществить выплату 5 тыс. руб.», — напомнил Медведев.

Он также сообщил, что в 2017 году на пенсии будет выделено 7 трлн рублей, пенсии выплатят 43 млн пенсионеров. Пенсии решено в будущем году индексировать по обычной схеме — больше чем на 5%, то есть больше параметра инфляции за текущий год.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» выходит в девятый раз, впервые Медведев провел интервью в таком формате в 2008 году, когда был президентом страны. В ходе беседы обсуждаются итоги года и прогнозы на следующий год.

В 2016 году совет главы правительства «Денег нет, но вы держитесь» взорвал социальные сети, появились мемы с хештегами #денегнет, #вытамдержитесь. Инцидент произошел в Крыму, где председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, прибывшего с визитом на три дня, жители полуострова встретили жалобами на маленькие пенсии и высокие цены. Одной женщине удалось пробиться к премьер-министру, окруженному охраной:

«Пенсия — невозможно прожить. Цены бешеные, сил уже нет, неправильную индексацию нам рассчитывают. Обижают нас, не дают 4% даже! Что же такое 8 тысяч — это мизер! Ноги об нас вытирают», — выражает свое негодование женщина.

Медведев: «Мы вообще не принимали [индексацию]. Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».