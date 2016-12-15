Москва, 15 декабря, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс» способны уклоняться от перехватчиков системы ПРО, размещённых в космосе. С таким заявлением выступил командующий РВСН Сергей Каракаев, передаёт телеканал «Звезда».

Дарья Антонова ИА REGNUM «Ярс»

"Принятие этого комплекса на вооружение усилит боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем ПРО и укрепит потенциал ядерного сдерживания российских стратегических ядерных сил», — сообщил Каракаев.

Сравнивая «Ярс» и ракетный комплекс «Тополь», Каракаев отметил, что РС-24 имеет больше возможностей для использования позиционного района, он может запускать ракеты с недоступных для «Тополя» площадок.

Каракаев уточнил, что «Тополь» останется на вооружении до 2022 года. «Планируется, что ракетный комплекс «Тополь» будет находиться на вооружении РВСН до рубежа 2021−2022 годов», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Каракаев сообщил, что на 2016 год осуществлена закупка вооружения и техники для постановки на боевое дежурство 23 пусковых установок «Ярс» в стационарном и мобильном вариантах базирования. Это обеспечило перевооружение пяти полков РВСН на ракетный комплекс «Ярс».