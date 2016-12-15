Москва, 15 декабря, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с журналистами в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» назвал сделку по приватизации пакета акций «Роснефти» крупнейшей сделкой в нефтегазовом секторе в 2016 году.

Эдуард Мане. Женщина с кошкой (фрагмент). 1880

Отвечая на вопрос, станет ли эта сделка прецедентом, Медведев ответил, что не важно, кто приобретает, а важно то, за какие деньги. «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она мышей ловила», — — сказал премьер-министр.

Комментируя сделку, Медведев пояснил, что покупкой госпакета акций компании интересовались и японцы, и корейцы, но они были готовы платить и со своими условиями. Компания Glencore и катарский фонд были готовы выйти на быструю сделку.

При этом сделка готовилась долго и была «сложносочиненной», как и сделка по приватизации «Башнефти». Что касается доходов от сделки, то она во многом решила бюджетные проблемы.

«Компания справилась с задачей поиска покупателей, правительство выручило больше денег, чем планировало», — сказал Медведев.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» выходит в девятый раз, впервые Медведев провел интервью в таком формате в 2008 году, когда был президентом страны. В ходе беседы обсуждаются итоги года и прогнозы на следующий год.