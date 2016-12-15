Багдад, 15 декабря, 2016, 13:03 — ИА Регнум. 29 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) погибли 11 декабря после авиаудара ВВС Турции на севере Ирака, заявили представители оборонного ведомства Турции, сообщает 15 декабря Reuters.

Jerry Gunner Самолёт ВВС Турции

Военные самолеты атаковали позиции РПК в регионе Зап на севере Ирака и уничтожили командный пункт, орудийные расчеты и батареи, укрытия ополченцев РПК.

Напомним, авианалету предшествовал теракт в Стамбуле, жертвами которого стали по меньшей мере 39 человек, включая 30 полицейских, более 150 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Соколы свободы Курдистана».