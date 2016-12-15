Москва, 15 декабря, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли. В условиях сложившейся геополитической обстановки Стратегические ядерные силы являются гарантом обеспечения безопасности России и её союзников. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Боевой расчёт РВСН

«Выделяемые и планируемые к выделению в рамках государственной программы вооружения до 2020 года объёмы финансирования позволяют сохранить плановые темпы перевооружения войск и обеспечить выполнение мероприятий подготовки соответствующей инфраструктуры позиционных районов», — сказал Каракаев.

По его словам, «упор в построении перспективной ударной группировки РВСН будет сделан на ее качественное преобразование и значительное увеличение доли современных ракетных комплексов. В этот же период, наряду с разработкой новых ракетных комплексов, произойдет качественное совершенствование систем боевого управления войсками и оружием».

«В конечном итоге, Ракетные войска стратегического назначения будут иметь сбалансированную структуру, а на вооружении будет находиться оптимальное количество ракет, предназначенных для решения разноплановых задач обеспечения ядерного сдерживания и безопасности России», — отметил командующий РВСН.